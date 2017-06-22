На южное побережье США обрушился смертельный шторм

Шторм Синди продолжает бушевать на юге Соединенных Штатов, и на этот час уже известно как минимум об одном погибшем, а также о разрушении объектов инфраструктуры.
Как информирует replyua.net со ссылкой на американские источники, шторм Синди постепенно ослабевает на юге страны и меняет свое направление – совсем скоро он обрушится на юго-запад Соединенных Штатов. «Ребенок умер от повреждений обломками, которые были выброшены штормом Синди на берег. Мальчик был родом из Сент-Луиса (штат Миссури) и приехал в Алабаму на отдых вместе с семьей», говорится в сообщении американской полиции. В четырех штатах, расположенных в Мексиканском заливе в зоне от Флориды до Техаса, уже объявлено штормовое предупреждение. Жителей штатов предупредили о том, что на некоторые районы обрушится смертельно опасная стихия.
Сейчас в этих штатах не прекращаются сильнейшие ливни. В метеорологической службе США призывают жителей не быть беспечными и серьезно отнестись к происходящему. Однако некоторые американцы продолжают находиться в опасной зоне и даже делают снимки, чтобы потом выложить их в соцсетях.