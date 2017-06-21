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Нусс: Трамп вважає Україну регіональним лідером

Нусс: Трамп вважає Україну регіональним лідером
Політолог Павло Нусс пояснив про які проміжні наслідки офіційного візиту Петра Порошенка до Вашингтону можна говорити, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на сторінку політичного оглядача в Фейсбук.

Так, Нусс заявляє, що зустрічі Порошенка з американським істеблішментом пройшли на найвищому рівні – крім безпосередньо Дональда Трампа, український президент зустрівся з міністром оборони Джеймсом Меттісом, очільником зовнішньополітичного відомства Рексом Тиллерсоном, директором МВФ Крістін Лагард тощо.

На думку політолога, про стратегічні наслідки візиту говорити ще надто рано – принаймні, повинна відбутись зустріч Трампа та російського президента Володимира Путіна на полях саміту Великої Двадцятки. Але певні проміжні наслідки вже можна констатувати. Серед них, зокрема, такі: по-перше, Трамп розглядає Україну як регіонального лідера, як єдину державу в Європі, яка спромоглась протистояти Росії. По-друге, в Білому домі підтвердили ще раз незмінність позиції щодо поваги територіальної цілісності України. І, останнє, щойно було обговорено співробітництво у військово-політичній сфері, Трамп відразу дав доручення його поглибити. Це дає підстави для оптимізму, - наголошує Нусс.
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