Блогер: вже зрозуміло, що Порошенко пообіцяв дати американцям взамін

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СМИ сообщили о серьезном конфузе Трампа во время встречи с Порошенко

Блогер Сергій Марченко у своєму дописі на Фейсбук дав кілька коментарів з приводу візиту президента Петра Порошенка до Вашингтону, - про це інформує новинний портал replyua.net.Так, блогер помітив, що сьогодні Генеральна прокуратура передала до ВРУ подання про зняття депутатського імунітету відразу з п’яти нардепів. Ймовірно, все це результат переговорів Порошенка і Трампа. За словам Марченка, хтось у мережі вже зазначав, що Порошенко не вміє приховувати емоції – а у Вашингтоні він був справді радісним. Можливо, причина в тому, що Порошенко, який до цього перебував у підвішеному стані, отримав чіткі гарантії підтримки від адміністрації Трампа.Подання на депутатів – сигнал про зміцнення влади. Навряд чи народні обранці знімуть недоторканість з колег, але от щодо земельної, медичної та пенсійної реформи оптимізму явно додається. Що ж пообіцяв Порошенко американцям? Це не дитячі органи, не вивезення природних ресурсів і не поголовне рабство. Це відкриття для американців українського ринку – ймовірно, Порошенко домовився з Ріком Перрі про поставки скрапленого газу та ядерного палива до України. Але цю новину не помітили за пожежею в Київській перепічці. Скоро, до речі, Рік Перрі, приїздить з візитом до України – і не по перепічки, - зауважує блогер.