Хакери з Росії атакували виборчі системи 21 американського штату - США

Представництво Міністерств національної безпеки Сполучених Штатів Америки повідомило, що в минулому році російськими хакерами було атаковано виборчі системи в 21 штаті, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Відповідну інформацію оприлюднила Джанетт Манфра, яка представляє підрозділ міністерства внутрішньої безпеки США, що опікується питаннями кібербезпеки. Вона зауважила, що американська сторона має всі докази на підтвердження факту втручання Москви. Щоправда про які саме штати йде мова у профільному відомстві відмовилися відповісти, зазначивши, що це нині конфіденційна інформація. Однак сенатор-демократ Марк Ворнер розповів, що в Міністерстві внутрішньої безпеки та ФБР раніше підтверджували, що втручання хакерів було зафіксовано у реєстрах виборців штатів Аризона та Іллінойс. Ворнер зауважив, що вважає замовчування інформації з цього приводу є проявом неприйнятної політики з боку Білого дому.
Варто нагадати, що напередодні з’явилась інформація, що в публічному доступі в Інтернеті було розміщено базу даних американських виборців минулих років. Зокрема, там містились дані про адресу проживання американців, дату народження та релігійну приналежність.