валюта
СпецтемаЭксперт: Порошенко – авантюрист еще тот, он что-то знает, чего не знаем мы, раз пошел на такую авантюру

Портніков: єдиний спосіб Трампа захиститись – це Порошенко

Портніков: єдиний спосіб Трампа захиститись – це Порошенко
Публіцист Віталій Портніков для видання «Ліга.нет» розповів про основні причини і наслідки зустрічі між українським та американським президентами, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.

Так, Портніков зауважує, що зустріч Петра Порошенка з Дональдом Трампом не могла випасти з фокусу уваги як російських пропагандистів, так і внутрішніх противників українського президента. Перші намагались применшити цінність того факту, що Порошенко поїхав до Вашингтону перш ніж Путін, другі сприймають будь-які зовнішньополітичні здобутки України як особисті перемоги Порошенка. Але сам факт зустрічі Трампа з главою української держави, яка передує саміту Великої Двадцятки – оце справді несподіванка.

І саме у контексті цієї несподіванки стає зрозумілим, що візит до Вашингтону був більше потрібний Трампу, аніж Порошенку. Останній для свого американського колеги став чимось на зразок щита, який закриває його від звинувачень у надто тісних зв’язках з Кремлем. Поточна адміністрація Білого дому ніби намагається показати всім американцям: подивіться, ми проводимо зустрічі, як зазвичай, у наших стосунках з Україною нічого не змінилось. Але правда в тому, що адміністрація Трампа поки що не знає, як вона ставиться до України – і ставлення це визначається не тільки зовнішньополітичним, а й внутрішньополітичним контекстом. І що далі, то більше зростатиме у Вашингтоні значення України, адже ніякого іншого інструменту захисту у Трампа немає, - прогнозує Портніков.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Юрій Бірюков: привіт всім клоунам з «Батьківщини»

Срочно: Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу
Важное за сутки
21 июн 2017
12553

СМИ сообщили о серьезном конфузе Трампа во время встречи с Порошенко

Американский лидер Дональд Трамп, приветствуя накануне своего коллегу из Украины Петра Порошенко в Белом доме, прибег к использованию определенного артикля «the», когда начал говорить об Украине. Как

20 июн 2017
9371

Олешко про зустріч з Трампом: Порошенко за три роки Україну жодного разу не підвів

Блогер Мирослав Олешко на власній сторінці в Фейсбук прокоментував зустріч українського президента Петра Порошенка з президентом США Дональдом Трампом, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.

Последние новости

У САП готові розкрити таємницю слідства, щоб притягнути до відповідальності 4 парламентарів

Блогер: тенденція «на дно» для РФ надовго

У Мінінфраструктури назвали причину, чому можуть подешевшати авіаквитки

Хакери з Росії атакували виборчі системи 21 американського штату - США

Російський історик: Кремль сам собі копає яму

У Польщі тимчасово відмовились від газу з Росії

Блогер: літаки НАТО налякали Шойгу над Балтикою

Блогер: оце тобі й ручна каральна машина Пороха!

Портніков: єдиний спосіб Трампа захиститись – це Порошенко

Бабченко дав жорстку відповідь письменниці Алексієвич

У Кабміні розповіли, скільки часу треба на вивезення львівського сміття

Пожежа на Хрещатику: Влада Києва хоче змусити власника відремонтувати будівлю

Дружина зниклого полковника Нацгвардії оприлюднила подробиці зникнення її чоловіка

Меркель та Макрон ініціюватимуть запровадження нових санкцій проти Росії - ЗМІ

Вплив санкцій США: в РФ заявили про проблеми з постачанням газу до Європи

В Одесі двоє неадекватних спортсменів жорстко побили спортсменів

Не одним Дорном: ще один український співак має наміри виступити на російському фестивалі

Балчун буде керувати «Укрзалізницею» до 2019 року

Активний член «ДНР» намагався вбити Антона Геращенка – СБУ

На Одеській трасі сталася масштабна ДТП за участі військових

 Новости за день