Портніков: єдиний спосіб Трампа захиститись – це Порошенко

Публіцист Віталій Портніков для видання «Ліга.нет» розповів про основні причини і наслідки зустрічі між українським та американським президентами, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.
Так, Портніков зауважує, що зустріч Петра Порошенка з Дональдом Трампом не могла випасти з фокусу уваги як російських пропагандистів, так і внутрішніх противників українського президента. Перші намагались применшити цінність того факту, що Порошенко поїхав до Вашингтону перш ніж Путін, другі сприймають будь-які зовнішньополітичні здобутки України як особисті перемоги Порошенка. Але сам факт зустрічі Трампа з главою української держави, яка передує саміту Великої Двадцятки – оце справді несподіванка.
І саме у контексті цієї несподіванки стає зрозумілим, що візит до Вашингтону був більше потрібний Трампу, аніж Порошенку. Останній для свого американського колеги став чимось на зразок щита, який закриває його від звинувачень у надто тісних зв’язках з Кремлем. Поточна адміністрація Білого дому ніби намагається показати всім американцям: подивіться, ми проводимо зустрічі, як зазвичай, у наших стосунках з Україною нічого не змінилось. Але правда в тому, що адміністрація Трампа поки що не знає, як вона ставиться до України – і ставлення це визначається не тільки зовнішньополітичним, а й внутрішньополітичним контекстом. І що далі, то більше зростатиме у Вашингтоні значення України, адже ніякого іншого інструменту захисту у Трампа немає, - прогнозує Портніков.