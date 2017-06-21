Слухняний хлопчик: психолог розповів про «дивну» поведінку Трампа під час зустрічі з Порошенком

Американський президент Дональд Трамп на зустрічі зі своїм українським колегою Петром Порошенком поводився, як слухняний хлопчик. Це не властиво для глави Білого дому, який зазвичай демонструє своє лідерство. Про це в ексклюзивному коментарі «Обозреватель.LIVE» заявив психолог, експерт з невербальної комунікації Валентин Кім., передає replyua.net. Так, коментуючи відео зустрічі глав двох держав, він зазначив цей ключовий момент: «дивна поведінка».
«Для Трампа характерна поведінка типу змагання, коли він намагається перетягувати руку опонента, намагається домінувати усіма можливими і неможливими способами. Цікаво, що під час вчорашньої зустрічі нічого цього не виявлялося. Це не вперше, коли Трамп поводиться як слухняний хлопчик. Проте це дивно», - підкреслив Кім.
Психолог також звернув увагу на те, що під час підбиття підсумкової прес-конференції Трамп був надзвичайно спокійний і стриманий . «У нього була закрита слухняна поза, що для нього нехарактерно. Варто лише здогадуватися, що у нього насправді було з настроєм і що було на цьому обговоренні», - додав він.