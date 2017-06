Американські ЗМІ визнали, що візит Порошенка до США став більше, ніж «для фото»

Американське інформаційне агентство Associated Press, яке раніше заявляло, що президенти України і США Порошенко і Трамп зустрілися «заради фотозйомки», змінило текст і заголовок новини. Новини з критичною оцінкою були відредаговані через кілька годин після публікації, повідомляє replyua.net з посиланням на «Європейську правду».Відразу після переговорів президентів агентство опублікувало новину із заголовком «Trump meets Poroshenko for brief« drop-in »visit» ( «Трамп зустрічається з Порошенком в форматі короткої зустрічі« drop-in »), републікацію якої зробили більшість політичних видань США.«Президент Петро Порошенко зупинився у вівторок для короткої фотозйомки з Трампом після зустрічей з віце-президентом Майком Пенсом і командою національної безпеки», - писало агентство в початковій версії новини. Через деякий час заголовок і текст новини про зустріч Порошенка і Трампа були змінені. Оновлена версія вийшла під заголовком «Трамп зустрічається з Порошенком на тлі розслідування по Росії». Варто зазначити, що повідомлення Associated Press про «зустрічі для фото» поширили багато національних та регіональних американських ЗМІ, однак слідом за агентством всі вони оновили текст новини.