Белый дом поставил Путину ультиматум по Украине

Соединенные Штаты будут сохранять антироссийские санкции до тех пор, пока российское руководство не отдаст приказ о выводе войск РФ с Донбасса. Как информирует replyua.net со ссылкой на УНИАН, такое заявление прозвучало от Шона Спайсера, спикера Белого дома.
«Я имею в виду, что одна из причин, почему были введены ограничения, заключается в том, что до тех пор, пока РФ не уйдет с востока Украины, мы собираемся сохранять санкции в отношении России», заявил пресс-секретарь. Спайсер при этом подчеркнул, что свою позицию Вашингтон менять не собирается, а Дональд Трамп, несомненно, считает Россию агрессором в том конфликте, который сейчас продолжается на востоке Украины.
Он отметил, что США уже четко дали это понять, и в позиции Трампа нет никаких сомнений. Напомним, что накануне Соединенные Штаты ввели новые антироссийские санкции, которые коснулись банков, крупных компаний и физических лиц. Сергей Лавров, глава МИД РФ, прокомментировал действия Вашингтона, назвав их «беспочвенными».