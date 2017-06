СМИ сообщили о серьезном конфузе Трампа во время встречи с Порошенко

Американский лидер Дональд Трамп , приветствуя накануне своего коллегу из Украины Петра Порошенко в Белом доме, прибег к использованию определенного артикля «the», когда начал говорить об Украине. Как передает replyua.net , об этом идет речь в статье издания «The Washington Post» под названием «Трамп назвал Украину так, как украинцы ненавидят больше всего». При этом журналисты назвали слова главы США «весьма неудачным промахом». «Для меня огромная честь быть с украинским президентом Порошенко (It's a great honor to be with President Poroshenko of the Ukraine. - Ред.), страны, с которой у нас очень тесные связи», - отметил Дональд Трамп в стенах Овального кабинета.Журналисты «The Washington Post» подчеркнули, что хотя в словах Трампа о связах США и Украины есть огромная доля правды, увы, он, произнося название Украины, использовал «the». И хотя такая ошибка считается не самой страшной, но украинцев она может раздражать с учетом последствий в геополитическом плане.Издание подчеркивает, что, согласно правилам английской грамматики, некоторые страны в своих названиях используют артикли, когда имя страны относится к географическому образованию. Однако официальной частью названия «the» не является.