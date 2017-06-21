У Пентагоні заявили про можливість надання Україні летальної зброї

Плани щодо надання Сполученими Штатами Америки летальної зброї іншим країнам оцінюються в кожному конкретному випадку, тому цілком вірогідно, що в майбутньому США нададуть його Україні. Як інформує replyua.net, про це заявив представник Пентагону Джефф Девіс, передає Star Tribune.
«Ми раніше не надавали Україні летальну оборонну зброю, але ми також не виключаємо можливість зробити це в майбутньому», - сказав представник Пентагону. Як відомо, у проекті федерального бюджету США на 2018 фінансовий рік передбачена допомога Україні за різними програмами на загальну суму близько 350 млн. доларів, в тому числі можливість надання Україні летального зброї оборонного призначення.
Відповідно до оприлюдненого бюджетним запитом, на 2018 фінансовий рік загальна сума коштів на програми допомоги Україні по лінії Держдепу і USAID становить майже 204 млн. доларів. Ці кошти передбачені на реалізацію програм у сфері охорони здоров'я, підтримки економічного зростання і сприяння впровадженню структурних реформ в Україні.