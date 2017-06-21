Госдеп прокомментировал фразу Тиллерсона о смене Минского формата

Хезер Науэрт, пресс-секретарь Госдепа Соединенных Штатов, заявила о том, что США пока не наблюдают серьезных подвижек в выполнении Минских договоренностей со стороны России, и Вашингтон продолжит настаивать на том, что именно Россия должна выполнить некоторые пункты соглашений.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Укринформ, пресс-секретарь при этом отметила, что Вашингтон продолжит оказывать давление на РФ с целью выполнения соглашений, достигнутых в Минске. «Мы остаемся верными минским договоренностям, даже при условии, что Соединенные Штаты не является частью этого процесса», заявила Науэрт.
По ее словам, Вашингтон хочет увидеть только конкретные действия со стороны России, но, если Украина и РФ все-таки выскажут желание внести небольшие изменения касательно Минского формата, Соединенные Штаты не станут этому препятствовать. «Но мы очень хотели бы видеть, что стороны продвигаются в выполнении Минских соглашений», добавила представитель Госдепартамента.