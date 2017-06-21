Пономарь: Трамп на очень горячей сковородке, и ему придется выбирать

Олег Пономарь, известный украинский обозреватель, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что Дональд Трамп сейчас на самой горячей сковородке, и ему придется делать непростой выбор, сообщает replyua.net.
По словам обозревателя, на одной чаше сейчас Россия, и он уверен, что досье Стила существует, и в нем только правда, но на другой чаше – все американские демократы, свободная пресса и спецслужбы Соединенных Штатов, и Мюллер сделает все возможное, чтобы докопаться до истины. «Если Трамп будет играть под дудку России, то он получит импичмент. Если он будет соблюдать интересы США (укреплять НАТО, помогать Украине и тд), то РФ могут обнародовать компромат», отмечает Пономарь. По его мнению, Трамп, естественно, не захочет выбирать импичмент, поэтому он может просто смириться с тем, если компромат на него все же сольют.
«Поэтому у Трампа остается единственная тактика по отношению к России - Я тут не при делах. Новые санкции? Это не я. Это Конгресс США. Падают асадовские Су и МИГи в Сирии? Это не я, это Мэттис. США помогают Украине? Это все Пенс», добавил обозреватель.