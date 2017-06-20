Блогери: зустріч із Трампом минула добре

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Низка блогерів, вивчивши світлини з офіційної зустрічі президента Петра Порошенка з його американським колегою Дональдом Трампом, зробила доволі втішні висновки про результат, якого вдалось досягти, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на сторінки експертів в Фейсбук.Так, першим відзначився Роман Донік, який, розглядаючи фото, зауважив, що Порошенко не вміє приховувати радість. На світлинах, зроблених на зустрічі з Трампом, президент буквально світиться від радощів, а це значить, що візит проходить успішно. До обговорення долучився також відомий експерт-політолог Павло Нусс, який зазначив, що зустріч була необхідна обом сторонам і, судячи із задоволеного вигляду Трампа, вона пройшла успішно. Політолог наголосив, що Порошенку довелось докласти чимало зусиль задля досягнення позитивного результату, і свідомі громадяни вдячні йому за це. Нусс наголошує, що є багато матеріалів для аналізу, але вони вказують на корисний для України результат перемовин.Але не всі блогери робили висновки з фотокарток Трампа і Порошенка – наприклад, Сергій Марченко подивився у бік Кремля. За його словами, кислі пики у Москві ще раз свідчать на користь того, що візит Порошенка до Вашингтону проходить дуже добре.