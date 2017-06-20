Трамп вважає РФ агресором – Білий дім

У адміністрації президента Сполучених Штатів Америки заявили, що глава держави сприймає Російську Федерацію в ролі країни-агресора, що активно провадить свою політику на сході України, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Відповідну позицію США висловив речник відомства Шон Спайсер. Він відмітив, що в Вашингтоні є очікування, що Російська Федерація врешті-решт припинить окупацію українських територій на Донбасі та виведе свої збройні сили. Спайсер також зауважив, що це є однією з ключових причин, чому Сполучені Штати Америки продовжують зберігати і зберігатимуть до останнього санкції проти Росії. Речник Трампа додав, що це питання теж обговорювалося під час зустрічі Дональда Трампа з Петром Порошенком.
Щоправда представник Білого дому відмовився на прохання журналістів прокоментувати якось законопроект, який минулого тижня був прийнятий в американському Сенаті і стосувався посилення санкцій проти Російської Федерації. Наразі документ очікує на ухвалення в нижній палаті Конгресу США. Спайсер додав, що необхідно спочатку побачити результати розгляду законопроекту в Палаті представників, адже нині, за його словами, в документі залишається багато питань, які варто ще допрацювати.