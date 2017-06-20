Вашингтон продовжить підтримувати Київ – очільник Пентагону

У вівторок, 20 червня, відбулася зустріч українського президента Петра Порошенка з американським міністром оборони Джеймсом Меттісом, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Під час розмови сторони обговорили ситуацію, що нині спостерігається на території Донбасу та наголосили на важливості дотримання міжнародного порядку. Президент України в ході обговрень відзначив, що нині важливим завданням залишається подальше посилення трансатлантичної єдності та солідарності. Також Петро Порошенко звернувся з закликом не тільки до Меттіса, а й до міжнародної спільноти загалом, аби надалі було збережено санкції проти Російської Федерації до тих пір, поки не вдасться відновити територіальну цілісність України, включно з територією Кримського півострова.
Американський урядовець в свою чергу підкреслив, що протягом останнього часу гарно помітно український прогрес у оборонній сфері та у галузі безпеки. Зокрема, Джеймс Меттіс зауважив, що за умови відкритої агресії ззовні, численних хакерських атак та інших негараздів Україна змогла продемонструвати стійку відданість та працьовитість. Саме тому Вашингтон, за словами глави Пентагону, буде залишатися на позиціях підтримки Києва.