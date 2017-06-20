П’ятигорець: зустріч виявилась повноцінною

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Оглядач Денис П’ятигорець на власній сторінці в Фейсбук потішився зі спроб українських політиків та журналістів применшити цінність офіційного візиту президента Петра Порошенка до Вашингтону, - про ці повідомляє інформаційний ресурс replyua.net.За словами П’ятигорця, він відверто тішиться зі спроб противників Порошенка вигадати так звану «зраду». Спочатку вони говорили, що візиту президента до Вашингтону не відбудеться ніколи – мовляв, не запросять. Але Порошенка запросили і офіційно повідомили про візит. Далі була версія, що він зустрінеться виключно з Пенсом – але зустрівся і з Трампом. Наступне виправдання – це зустріч у форматі Drop-in – вона неповноцінна, а так, для галочки.Тим не менш, виявилось, що зустріч була повноцінною, тривалою, наповненою сенсами. Із заявами обох президентів для преси. І, на думку П’ятигорця, найважливішою фразою у заяві Трампа стало повідомлення про те, що «обговорення продовжаться протягом дня», яку викинули з тексту чимала кількість українських медіа - саме вона свідчить про те, що Україна займає чимало місця у порядку денному президентської адміністрації Дональда Трампа. І це чомусь дуже дратує низку українських політиків, - наголошує блогер.