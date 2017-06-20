П’ятигорець: зустріч виявилась повноцінною

Оглядач Денис П’ятигорець на власній сторінці в Фейсбук потішився зі спроб українських політиків та журналістів применшити цінність офіційного візиту президента Петра Порошенка до Вашингтону, - про ці повідомляє інформаційний ресурс replyua.net.
За словами П’ятигорця, він відверто тішиться зі спроб противників Порошенка вигадати так звану «зраду». Спочатку вони говорили, що візиту президента до Вашингтону не відбудеться ніколи – мовляв, не запросять. Але Порошенка запросили і офіційно повідомили про візит. Далі була версія, що він зустрінеться виключно з Пенсом – але зустрівся і з Трампом. Наступне виправдання – це зустріч у форматі Drop-in – вона неповноцінна, а так, для галочки.
Тим не менш, виявилось, що зустріч була повноцінною, тривалою, наповненою сенсами. Із заявами обох президентів для преси. І, на думку П’ятигорця, найважливішою фразою у заяві Трампа стало повідомлення про те, що «обговорення продовжаться протягом дня», яку викинули з тексту чимала кількість українських медіа - саме вона свідчить про те, що Україна займає чимало місця у порядку денному президентської адміністрації Дональда Трампа. І це чомусь дуже дратує низку українських політиків, - наголошує блогер.