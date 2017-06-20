Американський президент передав потужний сигнал для Путіна

Колишній генсек Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен, який також є позаштатним радником українського президента, вважає, що зустріч Дональда Трампа з Петром Порошенком слугує потужним сигналом для Кремля, інформує replyua.net з посиланням на Радіо "Максимум".
Расмуссен відмітив, що зустріч президентів США та України може стати істотним приводом щодо того, аби Володимир Путін почав поважати Білий дім. Це також може і послужити як підготовка підґрунтя до майбутньої першої зустрічі Трампа з Путін, наголосив екс-генсек НАТО. В такому разі розвиток подальших подій, на думку Расмуссена, залежить безпосередньо від принципової позиції глави Сполучених Штатів Америки, яку він має нині проявити.
Радник Петра Порошенка переконаний, що на даний момент Вашингтон має показати рівень серйозності своєї позиції, посилюючи санкційні обмеження проти Москви та допомагаючи Києву захистити себе від російської агресії, зокрема, і за допомогою виділення летального озброєння. Расмуссен наголосив, що це необхідно принаймні тому, що Путін розуміє лише мову сили.