Юрій Бірюков: привіт всім клоунам з «Батьківщини»

Блогер та відомий волонтер Юрій Бірюков у своєму дописі в Фейсбук дає декілька коментарів, присвячених офіційним переговорам між Петром Порошенком та Дональдом Трампом, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.
Так, блогер у своєму дописі розміщує фото, яке яскраво демонструє рівень зацікавленості преси візитом українського президента до Білого дому. Він пояснює – те, що ми бачимо на світлині, це Овальний кабінет та прес-пул. І це зовсім інший рівень, ніж може собі дозволити вельмишановна пані Тимошенко – під дверима громадського туалету на благодійному сніданку. Загалом, фото дає відповідь всім українським клоунам – як з партії Тимошенко, так і з інших «груп інтересів» - які активно критикували формат офіційного візиту Порошенка і розповідали про те, що зустріч не відбудеться.
Нагадаємо, сьогодні, двадцятого червня 2017 року, Петро Порошенко провів офіційну зустріч з господарем Білого дому Дональдом Трампом. Крім того, було проведено зустріч з міністром енергетики США, віце-президентом США та заплановано зустрічі з державним секретарем та очільником Пентагону. Українські політики, коментуючи зустрічі з американськими високопосадовцями, зауважують, що все йде як планувалось і навіть краще.