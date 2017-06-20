У США розширили санкції проти Росії

У Вашингтоні прийняли рішення розширити санкції проти Російської Федерації, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Обмеження було запроваджено через ситуацію, що спостерігається в Україні. Зокрема, відомо, що до санкційного переліку потрапили 38 російських фізичних осіб та компаній. Відповідний перелік було оприлюднено в вівторок, 20 червня, на сайті Міністерства фінансів США. Серед тих, на кого поширюються фінансові обмеження, зокрема, приватна військова фірма Вагнер, кейтерінгова компанія Конкорд російського ресторатора Євгенія Пригожина, який має небезпідставне прізвисько «кухар Путіна». У американському Мінфіні зауважили, що компанія Вагнер є безпосереднім учасником конфлікту на Донбасі. Також до санкційного переліку було внесено заступника керівника міністерства економічного розвитку Росії Сергія Назарова.
Варто нагадати, що загалом на даний момент через російську агресію та окупований Крим Сполучені Штати Америки запровадили санкційні обмеження проти 407 юридичних осіб та 160 фізичних осіб Російської Федерації.