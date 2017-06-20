Пономар пояснив поведінку Трампа: у нього залишається єдина тактика щодо РФ

Політичний оглядач і блогер Олег Пономар на власній сторінці в Фейсбук пояснив перед якими альтернативними варіантами стоїть американський президент Дональд Трамп, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер нагадує, що Трамп знаходиться на дуже гарячій сковорідці. Коридор дій для нього максимально вузький – з одного боку Росія, яка, скоріше за все, таки володіє компроматом на господаря Білого дому. Блогер має підстави вважати, що досьє Стіла існує, і в ньому багато такого, про що не станеш розповідати на публіку.
З іншого боку – Конгрес і політична верхівка республіканців, які тиснуть на президента-невдаху. Прокурор Міллер розкопає все і на всіх (тут засвітяться і Сешнс, і Кушенер, і Манафорт). Трамп змушений обирати – танцюючи під дудку Кремля він ризикує нарватись на імпічмент, а будучи надто лояльним до України, може отримати зливи компромату. Що з цього гірше – важко вирішувати, але, скоріше за все, Трамп або змириться зі зливом компромату, або спробує «пропетляти». І саме тому зараз він робить вигляд, що непричетний до бід Москви: нові санкції щодо Росії? – це Конгрес. Збили Су-22 в Сирії? – це Маттіс. Пакет допомоги Україні – це Пенс. Хтозна, чи вдасться Трампу уникнути найгіршого... - зауважує Пономар.