Республиканцы не дали хода введению новых санкций против России

Представители Республиканской партии США притормозили новое расширение санкций против РФ, и палата представителей Конгресса США была вынуждена согласиться с такой позицией.
Как информирует replyua.net со ссылкой Associated Press, республиканцы потребовали отменить быстрое голосование по законопроекту, предусматривающему расширение пакета антироссийских санкций. Ранее новый законопроект был отправлен в американский Сенат на обсуждение, однако он вызвал волну негодования среди лидеров европейских стран. Однако блокирование республиканцами быстрого голосования также вызвало критику со стороны представителей Демократической партии, которые требуют усилить давление на РФ.
В частности, демократ Энгель уже заявил, что такие промедления позволят сторонникам Трампа ослабить давление на Россию. По словам демократа, республиканцы должны незамедлительно вынести соответствующий законопроект на обсуждение нижней палаты Конгресса США и проголосовать за него, чтобы документ как можно быстрей попал к президенту Трампу.