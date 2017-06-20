Вместо Нуланд: стало известно, кто будет заниматься вопросом Украины в США

Согласно информации американского издания BuzzFeed, должность нового помощника госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам европейского и азиатского регионов может стать Уэсс Митчелл. Как перелает replyua.net, этот политик известен своей жесткой критикой российского президента Владимира Путина. Таким образом, Митчелл на этой высокой должности заменит Викторию Нулланд.
Журналисты издания подчеркнули, что сообщение о назначении Уэсса Митчела может произойти в течение нескольких ближайших недель. «Митчел является российским «ястребом» и президентом Центра анализа европейской политики. По данным двух лиц, ознакомленных с этим вопросом, Митчеллл является одним из главных претендентов на должность помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии – главного американского дипломата по Европе и России», – пишет издание.
Помимо этого, в статье издания сообщается, что Госдеп стремится найти нужного человека на новую должность дипломатического посланника. Ему придется непосредственным образом взаимодействовать с Москвой по украинскому вопросу. Прежде на этой должности работа экс-посол США в Польше Дэн Фрид.