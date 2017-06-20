Известный астронавт заявил о вторжении инопланетян на Землю

Лерой Рассел Чиао, известный американский астронавт, сделал сенсационное заявление о том, что инопланетяне уже неоднократно делали попытки вторгнуться на Землю, чтобы поработить или уничтожить человечество.
Как информирует replyua.net, астронавт НАСА рассказал, что большинство ученых сильно заблуждается, говоря о том, что представители внеземных цивилизаций не представляют опасности для землян. Чиао был в космосе четыре раза, и он абсолютно уверен, что инопланетяне уже пытались захватить Землю не меньше двух раз. Речь идет о Тунгусском и Челябинском метеоритах, которые на самом деле представляют собой плазмоиды, способные причинить человечеству серьезный вред. 56-летний астронавт отметил, что на просторах космоса могут существовать, как злобные, так и дружелюбные цивилизации, и самые злобные инопланетные расы хотят уничтожить человечество.
Что касается добрых инопланетян, то астронавт уверен, что и им рано или поздно придется противостоять, но человечество одержит победу в этой схватке. Ведущие ученые пока никак не прокомментировали заявление американского астронавта.