Вашингтон залишив за собою право на самозахист в Сирії

Міжнародна коаліція в Сирії буде працювати над відновленням спільної координації з російськими ВКС, однак США залишають за собою право на самозахист в Сирії. Таку заяву зробив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
«Цілком очевидно, що ми будемо робити все що можемо, щоб захистити наші інтереси. У нас завжди буде право на самооборону», - заявив Спайсер на брифінгу. При цьому він зазначив, що «надзвичайно важливо, щоб ми тримали відкритими канали зв'язку, щоб уникати можливих конфліктів».
Варто нагадати, що в Сирії сили міжнародної коаліції на чолі з США збили літак армії Асада, котрий виконував бойовий виліт проти ІГ на півдні провінції Ракка. У заяві коаліції відзначається, що це було зроблено, так як сирійський літак наносив удар по бійцям співпрацюють з коаліцією Демократичних сил Сирії. У понеділок Росія заявила, що припиняє взаємодія зі Сполученими Штатами в рамках меморандуму про запобігання інцидентів в небі над Сирією. Міноборони заявило, що США не виходили на зв'язок з російськими ВПС перед атакою на Су-22. Вашингтон раніше розповів, що росіян попередили про операцію.