Тиллерсон разработал «дорожную карту» по нормализации отношений США и России

Рекс Тиллерсон, госсекретарь США, разработал «дорожную карту», которая направлена на восстановление отношение между Москвой и Вашингтоном. Как информирует replyua.net со ссылкой на BuzzFeed, издание при этом сослалось на секретную документацию, которая якобы находится в полном распоряжении редакции.
Также издание указывает, что в плане Тиллерсона нет никаких неожиданностей, однако при удачном стечении обстоятельств он может сработать, и между США и РФ еще возможны «конструктивные деловые отношения». «Сейчас отношения США и РФ буквально валяются в сточной канаве. Мы хотим добиться, чтобы их не спустили в канализацию», рассказал изданию высокопоставленный чиновник из Госдепартамента, комментируя «дорожную карту» Тиллерсона. По его словам, в плане три пункта, и в первом - убеждение Кремля воздержаться от «агрессивных действий против США и дать понять, что США будут отвечать на действия, которые, как они считают, направлены против их интересов.
Второй пункт —касается общения с РФ по вопросам, представляющим стратегический интерес для США, к ним относятся и Сирия и Северная Корея, а также кибербезопасность. В третьем пункте подчеркивается важность поддержания стратегической стабильности с Россией.