Вашингтон пообіцяв жорстко відповісти росіянам в разі наявності загроз для американської авіації в Сирії

Речник американського Міністерства оборони Джефф Девіс повідомив, що Сполучені Штати Америки готові в разі наявності загроз захищати своїх пілотів на території Сирії, інформує replyua.net з посиланням на Еспресо.
Таку відповідь Пентагон оприлюднив на попередню заяву Міноборони Російської Федерації. Представники Москви запевнили, що вони будуть брати на приціл літаки західної коаліції під керівництвом США в районі сирійського повітряного простору. Девіс зазначив, що Вашингтон ознайомився з заявою Москви і вони не мають намірів конфліктувати з жодною зі сторін сирійського конфлікту, окрім «Ісламської держави». Однак в США наголосили, що вони без вагань захищатимуть сили американської авіації в Сирії у відповідь на зовнішні чинники.
Водночас інший представник Пентагону полковник Райан Діллон заявив, що літаки міжнародної коаліції і надалі проводитимуть операції в повітряному просторі Сирії, атакуючи сили «Ісламської держави», однак авіація коаліції надалі буде намагатись уникати тієї частини сирійського повітряного простору, претензії щодо яких раніше оприлюднила Москва.