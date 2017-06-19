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Вашингтон намагається поновити зв'язок з Москвою щодо Сирію

Вашингтон намагається поновити зв'язок з Москвою щодо Сирію
США мають наміри долучити якомога більше зусиль для того, щоб поновити діяльність каналу обміну даними з Росією з метою запобігання інцидентам в Сирії, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

Відповідну позицію озвучив керівник об’єднаного комітету начальника штабів Сполучених Штатів Америки Джозеф Данфорд. Він зауважив, що робота Вашингтону в найближчий час зосередиться на меті відновити, шляхом використання дипломатичних та військових каналів, процес запобігання інцидентам в Сирії. Данфорд додав, що американські та російські військові мають спільного ворога у вигляді терористів «Ісламської держави», тому встановлення обміну даними є вигідним та важливим для обох сторін.

Варто нагадати, що кількома годинами раніше представники Москви повідомили, що російське Міноборони зупиняє співпрацю з Пентагоном в рамках взаємодії щодо сирійського питання. Крім того, представники РФ попередили, що вони будуть супроводжувати в якості повітряних цілей літаки західної коаліції на чолі США, які знаходитимуться в сирійському повітряному просторі західніше від р. Євфрат. Така реакція Росії була викликана новиною про те, що днем раніше американська авіація збила бомбардувальника армії Сирії.
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