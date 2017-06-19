Білий дім підтвердив інформацію про зустріч Порошенка з Пенсом

У адміністрації американського президента Дональда Трампа підтвердили інформацію про майбутню зустріч українського президента Петра Порошенка з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Майклом Пенсом, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Відповідну інформацію оприлюднила прес-служба Білого дому під час щоденного брифінгу. Спікер президентської адміністрації Шон Спайсер розповів, що зустріч Пенса та Порошенка запланована на 20 червня, коли український президент прибуде з офіційним візитом до Вашингтону . Інформацію про зустріч Петра Порошенка з Дональдом Трампом у Білому домі не прокоментували.
Варто нагадати, що раніше вдень прес-служба Порошенка повідомила, що він вирушив з офіційним візитом до США. Українська сторона зазначила, що в вівторок, 20 червня, Петро Порошенко має зустрітись з віце-президентом Майком Пенсом, президентом Дональдом Трампом та очільниками американських міністерств енергетики і економіки. На Банковій додали, що серед головних тем розмови між американським та українським президентами буде питання щодо Донбасу.