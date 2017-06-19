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В Інтернеті знайдено дані про майже 200 мільйонів виборців США

В Інтернеті знайдено дані про майже 200 мільйонів виборців США
В мережі було виявлено у відкритому доступі персональну інформацію про 198 мільйонів виборців Сполучених Штатів Америки, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Бази даних виявили спеціалісти з питань безпеки американської компанії UpGuard. Вони були розміщені в сховищі на сервері Amazon S3 та є власністю аналітичної компанії Deep Root Analytics, що відома як компанія, яка репрезентує інтереси американської партії республіканців. Фахівці розповіли журналістам, що на сервері було знайдено десятки різноманітних електронних таблиць, які містили персональні дані виборців, які могли бути учасниками президентських виборів США в 2008, 2012 та 2016 роках. Зокрема, як повідомляють журналісти, в таблицях містилась інформація про домашню адресу, дату народження, стать, конфесійну приналежність виборців. Щоправда папка, в якій були дані виборців за 2016 рік, мала файли лише про громадян штатів Огайо та Флорида. На даний момент доступ до всіх файлів заблоковано.

Варто нагадати, що раніше повідомлялось про те, що за декілька днів до президентських виборів в Сполучених Штатах Америки у листопаді минулого року розвідка Російської Федерації здійснила хакерські атаку на програмне забезпечення виборчої системи США.
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