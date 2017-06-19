Манн: Трамп продемонстрировал, что он не Обама и всегда выполняет свое слово

США впервые сбили сирийский самолет, который предпринял ранее атаку на позиции сирийских курдов. Американцы ранее уже предупреждали Россию и Сирию, что будут защищать своих союзников курдов. Теперь сирийцам было снова продемонстрировано, что Дональд Трамп – не Барак Обама и всегда выполняет свое слово. Об этом на своей странице в Facebook пишет известный израильский политический эксперт Соломон Манн.
По его словам, конечно не может быть ничего лучше для США, чем показать свою надежность. За последние 8 лет мнение о США в мире существенно ухудшилось, с этой страной все меньше и меньше считаются после того, как США изменили своим союзникам в арабских странах, устроив мятежи и перевороты в дружественных государствах. «Думаю, этот сбитый самолет восстановит доверие к США, как к надежному партнеру. По крайней мере, пока в Белом Доме находится Дональд Трамп», – написал Соломон Манн.
Российская сторона уже успела отправить США ноту протеста, заявив о том, что американцы продолжают вступать в сговор с террористами, что само собой выглядит вызывающе и оказывает давление на те военные формирования, которые противостоят ИГИЛ. Такое мнение высказал командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.