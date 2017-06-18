Один из конгрессменов США призвал республиканцев поддержать Трампа и не верить в его связь с Кремлем

Известный израильский политический обозреватель Соломон Манн в Facebook пишет о том, что вот и в США наконец-то наступает пресыщение тем балаганом, который был устроен традиционными политиками, не желающими расставаться со своим влиянием, построенном на интригах и подлости.
Председатель комитета Конгресса по разведке Девин Нуньес сегодня призвал конгрессменов «перестать охотиться за российскими призраками и приступить к реальной работе», потому что спрашивать с Конгресса будут избиратели за проделанную работу, а не за бредни о том, что пара хакеров внушила миллионам американцев пламенную любовь к Дональду Трампу.
Отметим, что замечания Калифорнийского республиканца появились на следующий день после того, как Дональд Трамп, похоже, признал, что он находится под следствием, ход которому дал экс-директор ФБР Джеймс Коми. Нуньес, обращаясь к донорам Республиканской партии в округе Ориндж, сказал, что республиканцам нужно поддержать своего лидера Дональда Трампа и не обращать внимания на сплетни журналистов, которым нужна не правда, а сенсация.