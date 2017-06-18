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ЗМІ повідомили про намір Білого дому пом’якшити антиросійські санкції

ЗМІ повідомили про намір Білого дому пом’якшити антиросійські санкції
У адміністрації Білого дому планують попрацювати з республіканцями в Палаті представників над тим, щоб в законопроект про нові санкції щодо Росії були внесені лояльні поправки, передає replyua.net. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на джерела. Відзначається, що в Білому домі стурбовані тим, що цей законопроект «зв'язує руки» США під час роботи над російсько-американськими відносинами. У той же час, видання підкреслює, що Білий дім підтримує санкції проти Росії. За словами джерела, політичні наслідки будь-якого вето поки не обговорювалися.

Крім того, джерело підкреслює, що Білий дім переконаний у тому, що у нього є союзники в Палаті представників, які теж стурбовані перспективою порушення традиції і обмеженням контролю виконавчої влади над санкціями.

Варто нагадати, що у Сенаті США схвалили поправку, яка передбачає посилення санкцій відносно Росії через втручання Кремля у президентські вибори в США. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи вірогідність розширення санкцій заявив, що Москва не хотіла б, щоб відносини Росії та США «знову входили до списку санкцій піку, але це не наш вибір».
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