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У Білому домі турбуються за збереження «гнучкості» санкцій щодо Росії – ЗМІ

У Білому домі турбуються за збереження «гнучкості» санкцій щодо Росії – ЗМІ
Президентська адміністрація Дональда Трампа націлена на те, щоб республіканці в палаті представників домоглися внесення певних змін до законопроекту про нові санкційні обмеження щодо Російської Федерації, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Таку інформацію оприлюднило американське видання Politico, повідомляючи, що такі дані їм надав один із високопоставлених чиновників Білого дому. Згідно з повідомленнями джерел, у адміністрації президента Сполучених Штатів Америки стурбовані тим, щ нинішня версія зазначеного законопроекту унеможливить ймовірність поліпшення відносин між Вашингтоном та Москвою, про що напередодні публічно заявляв державний секретар Рекс Тіллерсон. Щоправда серед демократів існують інші хвилювання. Представники демократичної партії хвилюються за те, аби рішенням президента взагалі не було скасовано дію нового законопроекту, що націлений на встановлення нової хвилі санкційних обмежень проти Росії. Однак за інформацією джерел ЗМІ у Білому домі, сам законопроект у адміністрації президент США нібито підтримують.

Варто нагадати, що раніше Рекс Тіллерсон заявляв, що відносини між США та Росією стають дедалі гіршими, однак американська сторона виступає за їх стабілізацію.
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