Вашингтон продовжить тиск на Москву – радник Трампа

Колишній міський голова міста Нью-Йорк та неофіційний радник президента Сполучених Штатів Америки Рудольф Джуліані запевнив, що Вашингтон і надалі продовжить тиснути на Москву, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Джуліані відмітив, що звільнення української території від окупації Російською Федерацією є ключовим пріоритетом для США. Радник президента США зауважив, що політика Дональда Трампа і надалі буде базуватись на цьому інтересі. Джуліані погодився, що погляди Дональда Трампа щодо Російської Федерації в період передвиборчої кампанії були дійсно дещо м’якими, однак нині, коли він став главою Сполучених Штатів Америки та почав глибоко досліджувати міжнародні відносини, його політика змінилась. В якості прикладу колишній мер Нью-Йорка згадав Сирію, яка є очевидним союзником Кремля. Коли Дональд Трамп віддавав наказ бомбити військову базу в Сирії, він поставив американські інтереси не на один щабель вище за інтереси Росії, підмітив Джуліані.
Варто нагадати, що американські спецслужби продовжують розслідування щодо можливих зв’язків Трампа чи когось з його команди з російськими посадовцями. Сам Дональд Трамп відкидає такі звинувачення, різко критикуючи їх.