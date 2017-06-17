Трамп скасував угоди щодо Куби затверджені Обамою

Нинішній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що він скасовує угоди, які стосуються політики Вашингтону щодо Куби, що були затверджені за часів колишнього глави держави Барака Обами, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Трамп зауважив, що вважає підписану Обамою угоду щодо подальшої політики американців стосовно Куби «жахливою, яка поширює насильство та нестабільність в регіоні, а також нічого не дає взамін». Однак при цьому Трамп відмітив, що наразі Вашингтон відкритий до переговорів про наступну угоду між США та Кубою. Щоправда президент США додав, що американське посольство на Кубі не припиняє свою роботу і працюватиме й надалі. Однак, що стосується політики США стосовно Куби, то тут президент Трамп непохитний прихильник збереження дії ембарго щодо Куби до тих пір, поки Гавана не відпустить на волю політв’язнів, не легалізує політпартії та не організує проведення вільних виборів під наглядом міжнародних представників. Вашингтон також оприлюднив рекомендації для американців обмежити власні туристичні поїздки на сусідній острів.
Варто нагадати, що американська влада ввела в дію санкційні обмеження в 1960 році.