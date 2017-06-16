Трамп повертається до напружених стосунків з Кубою

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у черговий раз вдався до жорсткого жесту на міжнародній арені, - про це новинний інтернет-ресурс replyua.net повідомляє з посиланням на «Тиждень».
Так, сьогодні, шістнадцятого червня 2017 року, Трамп з робочим візитом перебував у Маямі (штат Флорида, найближчий до Куби, де проживає багато мігрантів з «острова свободи»). Виступаючи там перед виборцями, глава американської держави заявив, що він скасував угоду, укладену його попередником на посту президента Бараком Обамою з Гаваною. Трамп заявив, що угода «сіє нестабільність та насильство в цьому регіоні» і що, уклавши її, американці «не отримали нічого взамін». Що конкретно його не влаштовувало в угоді президент США так і не уточнив. Тим не менш, Вашингтон відкритий до діалогу і сподівається на укладення нової, більш вигідної угоди.
Відтепер щодо Куби знову встановлюються обмеження, зокрема, фінансів та поїздок. Так, громадяни США продовжуватимуть їздити до Куби з науковою, культурною чи особистою метою, але відтепер візити мають бути організовані туроператорами. Крім того, державним структурам США знову заборонено здійснювати прямі платежі на користь кубинських військових та спецслужб.