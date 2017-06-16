Журналіст: в США з кожним днем попахує маразмом, але маразмом, як це не дивно, не з боку Трампа

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Український блогер і журналіст Юрій Луканов на своїй сторінці в Facebook пише про те, що неймовірні інтриги плетуться у Вашингтоні. Просто гірше, ніж в Києві. Трамп написав ображений твіт. Він пише, що перебуває «під розслідуванням справи про звільнення директора ФБР, яке проводить той, хто сказав мені звільнити директора-мисливця за відьмами».Як пише журналіст, заступник генерального прокурора Род Розенштейн написав мемо Трампу з пропозицією звільнити директора ФБР Джеймса Комі, який поводився неетично під час розслідування історії з електронною поштою Клінтон. Вона, як відомо, отримувала її на домашній сервер, а не на державний, як передбачають правила. Комі нібито займався розслідуванням зв'язків команди Трампа з росіянами під час виборів 2016 року.Після звільнення Комі Род Розенштейн призначив спеціального прокурора Роберта Мюллера, який тепер нібито розслідує стосунки Трампа і Комі в плані перешкоджання з боку Трампа розслідуванню Комі зв'язків його команди з росіянами. «Взагалі-то попахує маразмом, чи не так? Але маразмом, як це не дивно, не з боку Трампа. Хоча він і пише сповнені дитячої образи твіти», – резюмував Луканов.