Заступник генерального прокурора США планує самоусунутись від розслідування щодо Росії – ЗМІ

Джерела американського телеканалу ABC News повідомляють, що Род Розенстайн, який обіймає посаду заступник генерального прокурора США, планує взяти самовідвід у справі щодо втручання Російської Федерації в американські президентські вибори в 2016 році, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Слід відмітити, що після того, як до такого ж кроку вдався американський генпрокурор Джефф Сешнс, Род Розенстайн фактично став головним посадовцем, який має право ухвалювати рішення по слідству в цій справі. За даними журналістів, про таке бажання заступник генпрокурора повідомив у особистій розмові з колегами з Міністерства юстиції США. У повідомленні журналістів наголошується, що такі новини є свідченням того, що збільшуються масштаби федерального розслідування. Зокрема, є інформація, що нині одним із аспектів розслідувань стало питання, чи дійсно нинішній американський президент Дональд Трамп перешкоджав у розгляді справи, намагаючись згорнути слідство та звільнивши директора ФБР Джеймса Комі.
Варто нагадати, що раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що американські спецслужби почали розслідування особисто проти Дональда Трампа.