Київ має отримати зброю від Вашингтона – колишній держсекретар США

Мадлен Олбрайт, яка обіймала посаду державного секретаря США за президента Білла Клінтона, вважає, що Україна має отримати від американців оборонну зброю, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Таку позицію колишній посадовець США висловила під час зустрічі з українським президентом Петром Порошенком. Наразі Олбрайт є очільницею ради директорів Національного демократичного інституту США, зустріч з представниками якого глава держави і мав в п’ятницю, 16 червня. Мадлен наголосила, що забезпечити Україну оборонною зброєю є правом суверенної країни на самооборону відповідно до статті 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй. Петро Порошенко на зустрічі з Мадлен Олбрайт подякував американській стороні за ту підтримку, що Вашингтон надає Україні в питанні боротьби з російською агресією та реалізацією планів реформування в державі.
Крім того, український президент повідомив представників НДІ про ситуацію, що нині спостерігається на Донбасі. У зв’язку з цим Порошенко наголосив на необхідності надалі зберігати санкції проти Російської Федерації до тих пір, поки Москва не почне виконувати Мінські домовленості і не поверне контроль над окупованими нині територіями Криму та Донбасу офіційному Києву.