У США не підтверджують інформацію про загибель лідера ІДІЛ

Представники Пентагону стверджують, що не можуть надати підтвердження інформації Міноборони Росії про загибель лідера терористичної організації «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді в результаті нальоту російської авіації в Сирії. Як передає replyua.net, заяву американського оборонного відомства розповсюдило агентство Reuters. Зокрема, говориться, що США не бачили інформації, яка б підтверджувала смерть аль-Багдаді.
Про можливу загибель Абу Бакра аль-Багдаді Міністерство оборони РФ повідомило вранці 16 червня. У заяві Міноборони зазначається, що 28 травня літаки Су-35 і Су-34 розбомбили командний пункт, де відбувалася нарада за участю лідерів ІГ. Російські військові відзначили, що інформація про смерть аль-Багдаді потребує перевірки.
У засобах масової інформації раніше неодноразово повідомлялося про смерть лідера «Ісламської держави», однак згодом всі ці повідомлення не отримали підтвердження. Відзначимо, що після початку наступу військ коаліції на міста Мосул і Ракка, ватажки бойовиків ІГ почали залишати ці міста. Новим притулком бойовиків стало місто Меядін в провінції Дейр-ез-Зор на сході Сирії.