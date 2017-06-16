У Держдепі США прокоментували можливість завершення АТО

Сполучені Штати були б готові підтримати альтернативний Мінським домовленостями формат вирішення кризи на сході України в разі його ефективності. Про це заявила на щоденному брифінгу представник Держдепу Хізер Нойерт, передає replyua.net.
«Якби сторони прийшли до якого-небудь іншої угоди шляхом іншого механізму, і якщо вони були б згодні до нього приєднатися і успішно виконувати, я думаю, ми були б відкриті для підтримки такого механізму», - сказала Нойерт. За її словами, метою США незмінно залишається мир на Донбасі і для цього слід розглядати різні варіанти. У той же час, як зазначила Нойерт, їй нічого не відомо про наміри США очолити зусилля по створенню альтернативи Мінську. Представник Держдепу одночасно підкреслила, що Вашингтон підтримує Мінські угоди і продовжує закликати сторони дотримуватися їх. «Ми не задоволені прогресом у виконанні угоди і глибоко стурбовані ескалацією насильства в Донбасі», - підкреслила вона.
Раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон припустив, що Україна і Росія можуть знайти шляхи врегулювання ситуації навколо Донбасу за допомогою укладення нової угоди, яка може відрізнятися від Мінських угод.