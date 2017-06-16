Через розслідування зв’язків з Росією Пенс найняв адвоката

Віце-президент США Майк Пенс найняв адвоката, який буде відповідати на питання слідства в рамках розслідування втручання Росії в передвиборні політичні процеси в США і контактів передвиборного штабу Дональда Трампа з російською стороною. Про це інформує replyua.net з посиланням на The Washington Post.
Напередодні в офісі Пенса ідьтвердили, що він найняв голова адвокатського бюро McGuireWoods LLP Річарда Каллена, щоб той допомагав йому відповідати спеціальному прокурору Роберту Мюллеру, який веде розслідування про російське втручання в виборах в США.
«Віце-президент цілком зосереджений на своїх обов'язках, здійснюючи програму президента і з нетерпінням очікує якнайшвидшого завершення цього питання», - сказав у своїй заяві представник Пенса Джаррод Аген. Помічники сказали, що віце-президент розглянув кілька кандидатів, перш ніж зупинитися на Каллену і прийняв остаточне рішення на цьому тижні. У минулому Каллен був федеральний прокурором в одному з округів, а також генеральним прокурором Вірджинії. Вони відмовилися сказати, що змусило Пенса найняти зовнішнього адвоката і перенаправляти всі питання, пов'язані з розслідуванням, йому.