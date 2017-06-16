У Сенаті США погодили санкції проти Росії та Ірану

Сенат Сполучених Штатів Америки в четвер, 15 червня, ухвалив рішення посилити санкції проти Російської Федерації та Ірану, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Ухвалений членами американського Сенату законопроект передбачає, що санкційні обмеження будуть поширені на осіб, які причетні до ракетної програми Ірану та тих, хто підтримує будь-які економічні контакти з іранськими компаніями. Що стосується посилення санкцій щодо Москви, то вони передусім націлені на важливий сектор для Російської Федерації – енергетичну сферу. Однак у законопроекті передбачено, що останнє слово за Конгресом в разі, якщо глава держави Дональд Трамп прийме рішення послабити зазначені обмеження проти росіян.
Варто нагадати, що в Європі вже відреагували на рішення американських посадовців посилити санкції проти Росії. Щоправда,позицію США в ЄС розкритикували. Міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель та австрійський канцлер Крістіан Керн у спільній заяві заявили, що їм не подобається те, що в Вашингтоні прагнуть переслідувати власні економічні інтереси, ігноруючи при цьому консультації з партнерами з Європейського Союзу.