Це найбільше в американській історії «полювання на відьом» - Трамп

Американський президент Дональд Трамп відреагував на повідомлення ЗМІ про те, що спецслужби США почали розслідування проти нього самого, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Трамп у вже звичний для себе спосіб на власній сторінці в соціальній мережі Twitter заявив, що «спочатку окремі сторони вигадали історію щодо російської змови, не виявили ніяких доказів, однак почали звинувачувати його у перешкоджанні правосуддю». На думку глави Сполучених Штатів Америки, це є ніщо інше як «найбільше полювання на відьом в історії США, що очолили декілька поганців».
Варто нагадати, що раніше в американських ЗМІ з’явилась інформація про те, що спецслужби США в травні поточного року розпочали справу особисто проти президента Дональда Трампа за декілька днів після того, як той звільнив директора ФБР Джеймса Комі, який займався розслідуванням щодо російського сліду в американських виборах. Розслідуванням щодо Трампа зайнялась команда спеціального прокурора Роберта Міллера. Відомо, що в ході розгляду справи заплановано допитати декількох посадовців американських спецслужб. Деякі з допитів відбудуться вже цього тижня.