валюта
СпецтемаНа этой неделе в Москву придут неприятные новости с Вашингтона, в их преддверии от РФ отворачивается даже Беларусь

Це найбільше в американській історії «полювання на відьом» - Трамп

Це найбільше в американській історії «полювання на відьом» - Трамп
Американський президент Дональд Трамп відреагував на повідомлення ЗМІ про те, що спецслужби США почали розслідування проти нього самого, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

Трамп у вже звичний для себе спосіб на власній сторінці в соціальній мережі Twitter заявив, що «спочатку окремі сторони вигадали історію щодо російської змови, не виявили ніяких доказів, однак почали звинувачувати його у перешкоджанні правосуддю». На думку глави Сполучених Штатів Америки, це є ніщо інше як «найбільше полювання на відьом в історії США, що очолили декілька поганців».

Варто нагадати, що раніше в американських ЗМІ з’явилась інформація про те, що спецслужби США в травні поточного року розпочали справу особисто проти президента Дональда Трампа за декілька днів після того, як той звільнив директора ФБР Джеймса Комі, який займався розслідуванням щодо російського сліду в американських виборах. Розслідуванням щодо Трампа зайнялась команда спеціального прокурора Роберта Міллера. Відомо, що в ході розгляду справи заплановано допитати декількох посадовців американських спецслужб. Деякі з допитів відбудуться вже цього тижня.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Путін виступив із сенсаційною заявою щодо Криму

Срочно: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам
Важное за сутки
14 июн 2017
9737

Блогер: так низько Росію ще не опускали

Блогер Сергій Стебліненко дав кілька коментарів з приводу запровадження Сполученими Штатами Америки нового розширеного пакету фінансових санкцій проти Російської Федерації, - про це новинний портал

14 июн 2017
8970

Дипломат: впервые можно было видеть настолько хитро анонсированный визит Порошенко в США

Известный украинский блогер и дипломат Богдан Яременко на своей странице в Facebook пишет о том, что впервые можно было видеть настолько хитро анонсированный визит Порошенко в США. Почему хитрым

Последние новости

З Києва почне ходити «потяг 5 столиць»

Смерть жанру – політолог про пряму лінію Путіна

В Україні почали працювати поліцейські детективи

Науковці знайшли раніше втрачене восьме диво світу

Санкціями США передбачалася зупинка «Північного потоку – 2», однак його встигли профінансувати

Експерт спрогнозував можливі домовленості Порошенко і Трампа

Тіллерсон зробив дуже небезпечну заяву про альтернативу Мінським домовленостям – WSJ

Австрія та Німеччина засудили нові санкції США проти Росії

Муждабаєв: українцям і росіянам не зрозуміти одне одного

Раздіховський: Путіну набридла гра у війну, він вирішив забути про «Л/ДНР»

Чорновол стверджує, що підозрюваного у її побитті вбили в СІЗО

В ОУН відповіли на слова Путіна про батька Медведчука

Афанасьєв: Росія тепер остаточно дно

Роумінг та вартість навчання: у МЗС анонсували теми наступних переговорів з ЄС

В Укрзалізниці виділили 100 млн. грн. для придбання неякісних запчастин

Політолог розкрив важливі факти про зустріч Порошенка і Трампа

Це найбільше в американській історії «полювання на відьом» - Трамп

У ЄС продовжили антиросійські санкції

Політолог визначив основні цілі зустрічі Порошенка з Трампом

Луценко похвалися, що повернув в Україну півмільйона доларів

 Новости за день