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Тиллерсону выпало нелегкое дело послать сигнал от Трампа, что Белый дом не видит будущего в Минских договоренностях

Тиллерсону выпало нелегкое дело послать сигнал от Трампа, что Белый дом не видит будущего в Минских договоренностях
Украинский дипломат Богдан Яременко на своей странице в Facebook пишет о том, что вчерашнее заявление Госсекретаря США Рекса Тиллерсона было сделано в ходе обсуждений в Конгрессе США бюджета на следующий год. Кроме заявлений по Украине-России-войне-Минским договоренностям Тиллерсон говорил еще и о Китае. То есть высказывание Тиллерсона скорее не имело характера программного заявления с изложением видения и программы действий по сложному узлу украинско-российской проблематики.

По словам дипломата, США не были причастны к разработке Минских договоренностей, они не являются участником Нормандского формата, не видят эффективности минского процесса и перспектив окончания войны. Почему США должны присягать на верность Минским договоренностям?

Богдан Яременко отмечает, что, действительно, США недавно в формате Большой семерки поддержали Минские договоренности, но это можно списать на инерцию дипломатии. Также это является доказательством того, что, не желая подписываться под безнадежным делом выполнения Минских договоренностей, США пока не имеют собственного видения, куда двигаться. Поэтому Тиллерсон и направляет сигнал и своим законодателям, и Ангеле Меркель, и Петру Порошенко, и Владимиру Путину – цели Минских договоренностей, а именно – прекращение огня, кровопролития, восстановления территориальной целостности Украины мы разделяем, а вот как их достигать – это уже другой вопрос.
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