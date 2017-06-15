Сюрприз Путину перед саммитом G-20 удался, отменить санкции Трампу уже нереально, – эксперт

Украинский политический эксперт Тарас Черновол на своей странице в Facebook пишет о том, что в Украину пришли хорошие новости из США как раз накануне визита Петра Порошенко. Сенат Соединенных Штатов Америки поддержал Закон о санкциях. Как пишет эксперт, в частности речь идет о санкциях против «Путинского еРеФу». 97 сенаторов из 100 проголосовали «за».
По словам Тараса Черновола, это значит, что скорее всего Закон будет подписан в неизменном виде. Ранее введенные президентом США санкции утверждены Сенатом, как Закон, а значит теперь ослабить или отменить их будет гораздо труднее, а в конкретно этой ситуации – вообще нереально. По мнению Черновола, вряд ли Трамп рискнет пойти на какое-то кардинальное сокращение санкций, но, как говорят арабы: «На Аллаха надейся, но верблюда привязывай».
«Политические последствия такого решения, в частности перед 7 или 8 июля, когда состоится встреча Трампа с Путиным «на полях» саммита G-20 очень показательны. Более того, санкции несколько расширены, в частности на сектор финансовый и энергетический. А также Законом предусмотрено и выделение 250 миллионов долларов на противодействие российскому деструктивному влиянию. Ну это не нам, не растягивайте карман, это против России, но очень кстати», – резюмировал эксперт.