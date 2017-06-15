Манн: в США дали понять арабским монархиям вроде Египта, что ждать помощи в борьбе с терроризмом не стоит

Популярный израильский политический эксперт Соломон Манн в Facebook пишет о том, что сложно сказать намеренно или неосознанно, но администрация Трампа, проводя в чем-то антиизраильскую политику, играет на руку Израилю. Рекс Тиллерсон выступил против признания «Братьев мусульман» движением, поддерживающим терроризм на слушаниях Конгресса по иностранным делам.
Как пишет Манн, «Братья мусульман» – это одна из старейших исламистских партий на Ближнем Востоке, совершившая переворот в Египте против светского режима Мубарака, пытавшаяся свергнуть саудовскую династию, поддерживающая во всем ХАМАС и Хизбаллу, поставляющая террористов ИГ.
«Браво мистер Тиллерсон! По сути США не оставляют арабским монархиям и светским диктатурам вроде Египта никаких шансов на противодействие исламистам, кроме как наконец обратиться за помощью к Израилю, не потому что они вдруг полюбят Израиль. Потому что иначе их сожрут поддерживаемые ЕС и отчасти США исламисты. Ну что ж, мы не против того, чтобы расстелить красную ковровую дорожку королю Саудии. Можно даже танец с саблями с ним сплясать, а мириться им придется – они в отличие от Израиля стойко идут вниз, а не вверх», – прокомментировал Манн.