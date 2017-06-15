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Манн: это маленький урок тем, кто думает, что США могут быть кому-то полноценным «другом»

Манн: это маленький урок тем, кто думает, что США могут быть кому-то полноценным «другом»
Популярный в Украине израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, что Израиль давно уже не надеется на США и лишь поощряет в американских политиках то, что выгодно Израилю. США как страна никогда и никому другом не бывает в силу того, что в стране властвует две партии с противоположными взглядами, а политики вынуждены считаться с ежедневно меняющимися рейтингами.

По словам Манна, США заключили сделку с Катаром на продажу 36 военных самолетов F15 (Eagle) на сумму порядка 12 миллиардов долларов. Стране, которую несколько дней назад президент Дональд Трамп обвинил в поддержке террора. США молчаливо одобрили членов Саудовской коалиции, когда они планировали свою атаку Катара. Теперь же саудиты и их коалиция остались с открытым от изумления ртом.

«Танец с саблями и электрический шарик оказывается не действуют... США учат всех надеяться только на себя и на своих друзей, которых удастся завести в странах своей весовой категории. Никогда не надейтесь, что большой дядя придет и защитит. Большие дяди стали большими защищая исключительно свои интересы», – подытожил Соломон Манн.
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