Американські спецслужби почали розслідування проти президента Трампа

Спецслужби Сполучених Штатів Америки розпочали розслідування особисто проти чинного глави держави Дональда Трампа, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Таку інформацію оприлюднили журналісти видання The Washington Post з посиланням на власні джерела серед владних кіл. Нині відомо, що слідчими під керівництвом спеціального прокурора, який також опікується розслідуванням стосовно імовірного втручання Москви в американські президентські вибори Роберта Мюллера, було розпочато розслідування особисто проти президента Трампа. За даними ЗМІ, справу розпочали в травні відразу за декілька днів після того, як глава держави звільнив Джеймса Комі, що на той час очолював Федеральне бюро розслідувань і займався справою про російське втручання в американські вибори президента в 2016 році. Трампа підозрюють у спробах чинити опір правосуддю в ході розслідування щодо його тиску на Комі з проханням припинити розслідування щодо Росії. В зв’язку з цим представники команди Мюллера планують запросити на допит основних представників спецслужб США. Допити деяких з них можуть відбутись вже цього тижня.
Представники Трампа вже встигли прокоментувати таку інформацію. Зокрема, прес-секретар особистого адвоката президента Марк Коралло заявив, що «розповсюдження цієї інформації ФБР є обурливим, непрощенним та незаконним». Фактично можна зробити висновки, що представник захисника Трампа не надав жодних заперечень щодо того, що розслідування дійсно було розпочате.