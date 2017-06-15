Трампу висунули чергове серйозне звинувачення

Американському президенту Дональду Трампу оприлюднили підозри у перешкоджанні діяльності правосуддю. Як інформує replyua.net, розслідування стосовно лідера США почав спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який свого часу займався розслідуванням можливих зв'язків оточення Дональда Трампа з Росією. Про це пише The Washington Post з посиланням на інформовані джерела. Видання зазначає, що Мюллер в рамках розширеної перевірки вже провів кілька розмов з високопоставленими представниками спецслужб. Джерела газети, які побажали зберегти свої імена в таємниці, заявили, що відповісти на питання спецпрокурора погодилися, в числі інших, глава національної розвідки Ден Коутс і директор Агентства національної безпеки Майк Роджерс.
Під час розслідування, за даними видання, зокрема, планується з'ясувати, чи не намагався Трамп будь-яким чином вплинути на ситуацію з його колишнім радником з нацбезпеки Майклом Флінном. У Білому домі рекомендують всі питання про розслідування направляти особистому адвокату Трампа.
Як пише видання, цей крок Мюллера є поворотним моментом в розслідуванні ФБР, яке триває вже майже рік і зосереджено на втручанні Росії в президентські вибори в США і ймовірною координації між соратниками Трампа і Кремлем. Повідомляється також, що слідчі шукають докази можливих фінансових злочинів соратників президента.